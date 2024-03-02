Телескоп «Джеймс Уэбб» исследовал отдаленную сверхновую

Международная команда астрономов использовала космический телескоп "Джеймс Уэбб" (JWST) для проведения наблюдений в среднем инфракрасном диапазоне близлежащей сверхновой SN 1987A.

Как передает Day.Az со ссылкой на Astronews, pезультаты наблюдательной кампании, опубликованные на сервере предварительной печати arXiv, проливают больше света на природу этой сверхновой.

Сверхновые (SNE) - это мощные и яркие звездные взрывы, которые могли бы помочь нам лучше понять эволюцию звезд и галактик. Астрономы делят сверхновые на две группы, основываясь на их атомных спектрах: тип I и тип II. В спектрах звезд типа I отсутствует водород, в то время как у звезд типа II наблюдаются спектральные линии водорода.

SN 1987A, которая находится примерно в 168 000 световых годах от нас в Большом Магеллановом облаке (БМО), была впервые замечена в конце февраля 1987 года. Это была самая близкая видимая сверхновая почти за 400 лет, со времен сверхновой Кеплера, наблюдавшейся в 1604 году.

Предыдущие исследования показали, что SN 1987A - сверхновая типа II, которая быстро разгорелась и достигла видимой величины около 3,0. Из-за своей близости сверхновая была объектом многих наблюдений, запечатлевающих процесс ее превращения в остаток сверхновой (SNR).

Одна из последних кампаний по наблюдению SN 1987A была проведена в середине 2022 года группой астрономов во главе с Патрисом Буше из университета Париж-Сакле во Франции. Ученые использовали прибор MIRI JWST для изучения морфологии и состава этой сверхновой.

Изображения MIRI, полученные командой Буше, показывают экваториальное кольцо (ER) SN 1987A, которое является ярким и имеет диаметр 2,0 угловых секунды. Кроме того, наблюдается расширенная туманность вокруг полости с угловым диаметром около 30 угловых секунд, которая окружает сверхновую.

Данные, полученные с помощью MIRI, позволили астрономам построить пространственные карты температуры и массы пыли для региона, охватывающего эпицентр вспышки сверхновой. Было измерено, что общая масса пыли находится на уровне 0,000028 солнечных масс, что в 10 раз превышает массу, о которой сообщалось в предыдущих исследованиях.

Согласно исследованию, температуры в ER довольно неоднородны. Было обнаружено, что инфракрасное излучение с восточной стороны кольца на исследованных длинах волн среднего инфракрасного диапазона немного слабее, чем на западной стороне. Это говорит о том, что пыль была разрушена в восточном регионе.

Наблюдения также показали, что инфракрасное излучение распространяется за пределы ER SN 1987A. Это открытие может указывать на то, что ударная волна прошла через ER, чтобы воздействовать на околозвездную среду в большем масштабе.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!