Группа небольших новых луноходов НАСА готова к запуску

Завершены строительство и испытания луноходов CADRE, которые вместе составят карту лунной поверхности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Astronews, три небольших лунохода, которые будут исследовать Луну синхронно друг с другом, готовятся к запуску. Инженеры Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии недавно закончили сборку роботов, а затем подвергли их серии суровых испытаний, чтобы убедиться, что они переживут полет на ракете в космос и путешествия в суровых лунных условиях. Луноходы и сопутствующее оборудование будут установлены на посадочный модуль, направляющийся в область Рейнер Гамма на Луне.

Они проведут светлое время лунных суток - что эквивалентно примерно 14 земным дням - проводя автономные исследования, составляя карты и используя радар, который будет заглядывать под поверхность Луны.

Цель состоит в том, чтобы показать, что группа роботизированных космических аппаратов может работать вместе для выполнения задач и записи данных без явных команд от диспетчеров миссии на Земле. Если проект увенчается успехом, будущие миссии могут включать в себя группы роботов, рассредоточенных для проведения одновременных научных измерений.

Инженеры потратили долгие часы на тест-драйв луноходов и устранение ошибок, чтобы доработать оборудование, провести его тестирование и подготовить к интеграции с посадочным модулем.

Оборудование будет отправлено в Intuitive Machines для установки на посадочный модуль Nova-C, который будет запущен на ракете SpaceX Falcon 9 из Космического центра Кеннеди НАСА во Флориде.

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