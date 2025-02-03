В Румынии нашли древнейшие свидетельства обитания людей в Европе

Американские ученые из Университета штата Огайо нашли доказательства деятельности гомининов в Румынии 1,95 млн лет назад. Это на 500 тыс. лет раньше предыдущих оценок. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гоминины - группа, включающая современного человека, а также всех вымерших видов людей и всех наших непосредственных предков.

Точное время самых ранних расселений гомининов в Евразии оставалось неуловимым. Ископаемые свидетельства из Дманиси в Грузии (~1,85-1,77 млн ​​лет назад) представляют собой самое раннее бесспорное присутствие предков людей за пределами Африки. Однако до недавнего времени не было известно надежных доказательств наличия этой группы на европейской территории старше 1,4 млн лет назад.

Группа сделала новое открытие в богатом ископаемыми месте Грэунчану в долине реки Олтец на юге Румынии.

Ученые исследовали 4524 образца и нашли 20 костей животных с характерными антропогенными насечками, указывающими на снятие мяса режущими орудиями.

Останки фауны включали страуса, панголина и вымершую европейскую обезьяну, что указывает на относительно мягкие зимы в этих широтах.

Открытие ставит под сомнение предыдущую гипотезу о том, что гоминины впервые обосновались в Грузии, указывая на то, что они, вероятно, использовали более широкий спектр сред гораздо раньше.