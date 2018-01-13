Определены все номинанты на "Оскар"
Американская академия киноискусств в пятницу завершила голосование по отбору фильмов - номинантов на премию "Оскар", сообщается в Twitter академии.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Голосование по номинантам на Оскар завершается сегодня. За кого вы будете болеть 23 января?", - говорится в сообщении.
Номинантов во всех категориях "Оскара" объявят 23 января. Финальное голосование за победителей пройдет с 20 по 27 февраля, имена лауреатов будут объявлены на 90-й церемонии вручения "Оскар", которая пройдет в Лос-Анджелесе 4 марта.
Как сообщали организаторы ранее, право на участие в борьбе за звание лучшей картины года имеет 341 полнометражный художественный фильм. К участию в состязании в категории "лучший фильм на иностранном языке" были приняты ленты от 92 стран, девять из них ранее были отобраны к конкурсу.
Академия кинематографических наук и искусств США объединяет около шести тысяч деятелей кино и смежных профессий. Номинантов в отдельных категориях выбирают академики соответствующих подразделений организации, за претендентов на "Лучшую картину года" голосует весь состав киноакадемии.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook
-
12 Янв. 13:50 5 977
-
12 Янв. 13:58 4 658
-
12 Янв. 15:15 4 013
-
12 Янв. 14:54 3 703
-
12 Янв. 12:48 3 218