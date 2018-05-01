Парижская полиция применила слезоточивый газ в ответ на беспорядки - ФОТО
Полиция применила против устроивших беспорядки в Париже слезоточивый газ и водометы, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Первомайская демонстрация стартовала во вторник от площади Бастилии в Париже. В колонне идет много молодых людей в черных одеждах, с масками на лице. По сообщению префектуры полиции Парижа, их около 1200 человек. По ходу движения провокаторы начали громить витрины ресторанов и кафе. Их нападению подвергся "Макдональдс". Экстремисты подожгли машину.
Полиция, которая в первое время не реагировала на происходящее, в конечном итоге вынуждена была вмешаться, применив слезоточивый газ и водометы против провокаторов.
Предыдущие акции протеста во французской столице также сопровождались погромам и столкновениями с полицией.
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