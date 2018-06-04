В Тбилиси резко выросли цены на такси - ФОТО

Из-за приостановления работы метро в Тбилиси, вследствие забастовки машинистов, таксисты в грузинской столицы взинтили цены на проезд.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на cyxymu.info, автобусы и маршрутки в Тбилиси сегодня ходят переполненные. Таксисты подняли цены на перевозку пассажиров из отдаленных районов в центр Тбилиси. Так например из Глдани в Ваке просили 30 лари (примерно 21 AZN). В городе возникли пробки.

Напомним, что машинисты тбилисского метрополитена в воскресенье приступили к забастовке из-за невыполнения транспортной компанией их требования о повышении зарплаты. Тбилисский городской суд запретил им проводить забастовку в рабочие часы, и они бастуют в свободное от работы время. В связи с этим в Транспортной компании Тбилиси приняли решение остановить работу метрополитена для обеспечения безопасности пассажиров. В компании уточнили, что водители поездов, которые должны были заступить на смену утром, проводили акцию протеста в ночь на понедельник, в нерабочее время, и компания не может гарантировать безопасность пассажиров, перевозить которых должны были машинисты, которые провели ночь без сна.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook