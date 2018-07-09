На пару в день их свадьбы упало дерево, когда они рассказывали, как влюбились - ВИДЕО

Молодожёны Шайенн и Лукас Копешка успели насладиться красивой свадебной церемонией в Фредонии, Нью-Йорк, США, на открытом воздухе с романтичным запуском голубей и счастливыми слезами родственников. Но праздник едва не обернулся кошмаром. Влюблённые расположились за столиком в тени деревьев, чтобы рассказать фотографу, как они влюбились друг в друга. Но тут вверху раздался треск, и красавица-невеста вместе с женихом под испуганные крики окружающих в последний момент успели увернуться от падающих веток, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Роликом у себя на странице в "Фейсбуке" поделился сам фотограф Фредди Эрнандес, тот набрал уже 16 тыс. просмотров и разлетелся по соцсетям. Пользователи в комментариях ужасаются, отмечают реакцию молодожёнов и желают паре долгого супружеского счастья. Если они пережили такое в день свадьбы, все остальные невзгоды должны быть им по плечу.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

