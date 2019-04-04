В Вене поезд врезался в грузовик на железнодорожных путях. Как сообщает газета Kurier, в результате инцидента пострадало 15 человек, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

По предварительной информации, у двух человек серьёзные травмы, а еще 13 получили лёгкие ранения. Часть поезда после столкновения с грузовиком сошла с рельсов.

Информация об инциденте уточняется.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

