В Вене поезд протаранил грузовик, есть раненые - ВИДЕО
4 апреля 2019 16:44 70
В Вене поезд врезался в грузовик на железнодорожных путях. Как сообщает газета Kurier, в результате инцидента пострадало 15 человек, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
По предварительной информации, у двух человек серьёзные травмы, а еще 13 получили лёгкие ранения. Часть поезда после столкновения с грузовиком сошла с рельсов.
Информация об инциденте уточняется.
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