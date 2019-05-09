На юге Сицилии в городе Муссомели местные власти выставили на продажу около сотни ветхих домов, стоимость каждого - один евро. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Будущим владельцам было выдвинуто условие - в течение года они обязаны провести капитальный ремонт в купленном доме, который обойдется им примерно в 95 евро за квадратный метр, пишет издание. В противном случае собственник потеряет внесенный гарантийный депозит в размере около семи тысяч евро.

Городские власти заявили, что готовы предоставить помощь архитекторов и инженеров. Ожидается, что в ближайшее время появятся еще 400 предложений.