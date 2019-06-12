Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии с тремя канадскими спутниками RADARSAT Constellation, трансляцию запуска ведет компания SpaceX, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Старт ракеты был дан в расчетные 18.17 по бакинскому времени в среду. Ракета-носитель выводит на орбиту серию из трех спутников зондирования Земли, каждый аппарат весит около 1,4 тонн и должен быть последовательно выведен на орбиту через 54 минуты после старта.

В создании спутников участвовали более 125 канадских компаний. Созвездие RADARSAT Constellation придет на смену системам RADARSAT-1, действовавшей с 1995 по 2013 год, и RADARSAT-2, работающей с 2007 года. RADARSAT Constellation предназначена для наблюдения за погодными условиями, при ликвидации стихийных бедствий и наблюдением за морской навигацией. Заказчиком запуска выступает Канадское космическое агентство.

Первая ступень ракеты-носителя совершает свой второй полет, ранее в марте она участвовала в тестовом запуске новейшего корабля Crew Dragon.

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