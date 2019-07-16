У берегов Нигерии морскими пиратами захвачено турецкое грузовое судно, на борту которого находился экипаж в составе из 10 человек. Как передает Day.Az, об этом пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что весь экипаж судна был укомплектован гражданами Турции.

Захваченное судно принадлежало турецкой компании "Kadıoğlu Denizcilik". Сообщается, что в настоящее время для освобождения экипажа корабля ведутся переговоры.

О других деталях инцидента не сообщается.

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