Туристы, путешествующие по южноафриканскому заповеднику, стали свидетелями необычного зрелища, когда один из хищных обитателей парка запрыгнул на капот внедорожника, заехавшего на его территорию, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Автовладелец испытал непередаваемые ощущения, когда лев, забравшись на капот его внедорожника, принялся изучать необычный объект.

Туристы, находящиеся за ограждением, запечатлели, как ещё два хищника присоединились к своему сородичу и попытались оторвать боковые зеркала.

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