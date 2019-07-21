Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что США надеются втянуть Великобританию в противостояние с Тегераном.

"Не заблуждайтесь: после того как (советнику президента США Джону - ред.) Болтону не удалось втянуть (президента США) Дональда Трампа в Войну Столетия, он, опасаясь распада своей "группы-Б", использует свой яд против Великобритании, надеясь втянуть ее в этот кризис (противостояние с Ираном - ред.). Только благоразумие и предусмотрительность позволят противостоять таким уловкам", - написал Зариф в Twitter.



"Группой-Б" Зариф называет "объединение" советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана и наследного принца ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что танкер стоит на якоре у порта.

Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.



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