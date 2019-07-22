Умер шеф-редактор ток-шоу "Пусть говорят" Денис Коновалов. Об этом сообщили в эфире Первого канала, на котором выходит передача. Запись доступна на сайте канала, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Причина смерти не сообщается. Коновалову было 29 лет, у него остались жена и сын.

Супруга Коновалова Алина работала вместе с мужем над первоканальным ток-шоу. По ее словам, супруг всегда мечтал стать шеф-редактором "Пусть говорят" и в результате добился этой цели.

"Он за каждую программу переживал. Он каждую ночь не спал. Он волновался, он сам, несмотря на то, что он шеф-редактор, всегда все делал. И героям звонил, и не стеснялся любой работы. Он мог и ночевать с героем в гостинице, не важно, что бы он ни делал, он всей душой был там", - рассказала Коновалова.

Коновалов родом из Кузбасса. До того, как попасть на телевидение, он четыре года работал шахтером. По словам коллег телевизионщика, больше всего он любил программы, в которых кому-то удавалось помогать. "Это программы, где люди встречают друг друга, люди когда-то давно потерялись, там, мама с дочерью, отец с сыном, сестра с братом. Вот он очень любил такие программы", - рассказала коллега Коновалова по "Пусть говорят" Оксана Шмелева.

"Пусть говорят" выходит на Первом канале с августа 2005 года. До осени 2017 года ведущим ток-шоу был Андрей Малахов. После его ухода на "Россию 1" программу стал вести Дмитрий Борисов.

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