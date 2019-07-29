До конца этого месяца введен запрет на купание в иранском секторе Каспийского моря у побережья провинции Мазандаран. Об этом сказал председатель местного комитета по спасению утопающих Наги Каримиан, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, на 60 территориях в провинции установлены флажки, предупреждающие о запрете купания.

Отметим, что в этом году у побережья провинции Мазандаран утонули более 10 человек.

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