https://news.day.az/world/1142449.html Иран запретил купаться в Каспийском море
Иран запретил купаться в Каспийском море
До конца этого месяца введен запрет на купание в иранском секторе Каспийского моря у побережья провинции Мазандаран. Об этом сказал председатель местного комитета по спасению утопающих Наги Каримиан, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, на 60 территориях в провинции установлены флажки, предупреждающие о запрете купания.
Отметим, что в этом году у побережья провинции Мазандаран утонули более 10 человек.
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