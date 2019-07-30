Работники столовой школы в Дагестане предстанут перед судом после массового отравления учащихся в 2018 году. Об этом сообщается на сайте СК РФ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении повара и еще одной сотрудницы столовой средней общеобразовательной школы №1 города Каспийска... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.



Отмечается, что работников столовой обвиняют по статье "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей".

Следствием установлено, что 29 сентября 2018 года около 40 школьников 8-12 лет после приема пищи в столовой школы почувствовали недомогание. У всех было диагностировано пищевое отравление.



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