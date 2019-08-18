Великобритания может столкнуться с дефицитом лекарств в случае "жесткого" Brexit. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на правительственные документы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Составленное в этом месяце канцелярией Кабинета министров досье под кодовым названием "Операция Йеллохаммер" говорит о "тайном планировании", проводимом правительством для предотвращения катастрофического коллапса в национальной инфраструктуре.

Так власти ждут возвращения к жесткой границе между Соединенным Королевством и Ирландией, что приведет к протестам и блокированию дорог.

В свою очередь задержки на границе могут стать причиной задержек поставки топлива, а также поставок продуктов и лекарств.

По данным прогнозов, около 85% грузовых транспортных средств могут столкнуться с задержками при проходе через таможню с Францией.

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