В турецкой провинции Дюздже пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем. Об этом сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Сообщается, что инцидент произошел на автомагистрали в районе Кайнашли. Следовавший из Стамбула в Диярбекир пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем.

На место происшествия прибыли пожарные, бригады скорой помощи и полицейские.

Согласно предварительным данным, в результате ДТП пострадали 37 человек. Состояние троих оценивается как тяжелое.

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