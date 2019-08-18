https://news.day.az/world/1148211.html Тяжелое ДТП в Турции, десятки пострадавших
Тяжелое ДТП в Турции, десятки пострадавших
В турецкой провинции Дюздже пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем. Об этом сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Сообщается, что инцидент произошел на автомагистрали в районе Кайнашли. Следовавший из Стамбула в Диярбекир пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем.
На место происшествия прибыли пожарные, бригады скорой помощи и полицейские.
Согласно предварительным данным, в результате ДТП пострадали 37 человек. Состояние троих оценивается как тяжелое.
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