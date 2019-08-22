В Сенате США выступили против разработки оружия, запрещенного договором о ракетах средней и меньшей дальности, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Демократы направили письмо в комитет по вооруженным силам с требованием предотвратить новую гонку вооружений и прекратить в том числе разработку ракет с ядерными зарядами малой мощности.

Действия Пентагона американские сенаторы назвали плохо продуманным. Они уверены, что разработка подобного оружия приведет к ядерной эскалации. Кроме того, сенаторы призвали продлить договор с Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений - который истекает в 2021 году.

Тем временем Россия и Китай сегодня экстренно созывают заседание Совбеза ООН, чтобы обсудить там последние разработки США и испытания новой ракеты. Гонка вооружений стала одной из главных тем и на переговорах Сергея Лаврова с немецким коллегой Хайко Маасом. Оба подчеркнули: и Россия, и Германия выступают против такой политики Штатов.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!