Президент Бразилии Жаир Болсонару подверг критике инициативу лидера Франции Эмманюэля Макрона о создании международного альянса "большой семерки" по спасению амазонских лесов. Об этом он написал в своем твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Болсонару считает, что нападки Макрона в адрес Амазонии неуместны и необоснованны. По его мнению, таким образом глава Франции маскирует свои истинные намерения, прикрываясь идеей альянса стран-членов G7 по спасению лесов Амазонии.

Президент Бразилии утверждает, что государствам региона нужно создать совместный план по обеспечению суверенитета и защите природных богатств.

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