https://news.day.az/world/1150829.html У берегов Испании загорелась роскошная яхта с пассажирами - ВИДЕО
У берегов Испании загорелась роскошная яхта с пассажирами - ВИДЕО
Роскошная яхта с 15 пассажирами на борту загорелась недалеко от пляжа Майорки, Испания. Об этом сообщает Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
На ролике, опубликованном в сети, видно, как задняя часть яхты полыхает огнем, а в небо поднимаются густые клубы черного дыма. Чтобы потушить пламя и спасти путешественников, к яхте направили два судна и вертолет.
Все 15 человек, находившихся на борту, были эвакуированы и доставлены в безопасное место, никто из них не пострадал. Причина пожара неизвестна.
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