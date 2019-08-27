Роскошная яхта с 15 пассажирами на борту загорелась недалеко от пляжа Майорки, Испания. Об этом сообщает Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На ролике, опубликованном в сети, видно, как задняя часть яхты полыхает огнем, а в небо поднимаются густые клубы черного дыма. Чтобы потушить пламя и спасти путешественников, к яхте направили два судна и вертолет.

Все 15 человек, находившихся на борту, были эвакуированы и доставлены в безопасное место, никто из них не пострадал. Причина пожара неизвестна.

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