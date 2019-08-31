Стоит только Джейкобу Пина показать большой палец, как он тут же становится объектом всеобщего внимания.

Это неудивительно, ведь студент из Вестпорта (Массачусетс, США) может похвастаться просто невероятным пальцем - его длина составляет 12,7 сантиметров, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Джейкоб понятия не имеет, почему его большой палец вырос таким длинным, но он очень гордится такой особенностью и стремится как можно чаще демонстрировать удивительный палец окружающим.

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