Землетрясение произошло в Афинах в среду, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Землетрясение произошло в 11.13 по местному времени. Толчки ощущались по всему городу.

По информации сейсмологической лаборатории Афинского университета, магнитуда составила 3,5. Очаг залегал на глубине 10 километров в 26 километрах северо-восточнее Афин.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду в 3,8.

Информации о пострадавших или ущербе от землетрясения нет.

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