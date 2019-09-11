https://news.day.az/world/1155091.html В Афинах произошло землетрясение
Европейский средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду в 3,8.
В Афинах произошло землетрясение
Землетрясение произошло в Афинах в среду, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Землетрясение произошло в 11.13 по местному времени. Толчки ощущались по всему городу.
По информации сейсмологической лаборатории Афинского университета, магнитуда составила 3,5. Очаг залегал на глубине 10 километров в 26 километрах северо-восточнее Афин.
Европейский средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду в 3,8.
Информации о пострадавших или ущербе от землетрясения нет.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре