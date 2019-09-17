https://news.day.az/world/1157178.html Трамп заявил, что не хочет встречи с Роухани на Генассамблее ООН
Трамп заявил, что не хочет встречи с Роухани на Генассамблее ООН
Президент США Дональд Трамп заявил, что он не хотел бы встретиться с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, но не исключает такой возможности, передает ТАСС.
По его информации, Трамп сказал, что "предпочел бы не встречаться" с Роухани.
В понедельник официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави заявил, что президент Ирана Хасан Роухани не планирует встречаться с лидером США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце сентября.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре