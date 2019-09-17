Президент США Дональд Трамп заявил, что он не хотел бы встретиться с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, но не исключает такой возможности, передает ТАСС.

По его информации, Трамп сказал, что "предпочел бы не встречаться" с Роухани.

В понедельник официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави заявил, что президент Ирана Хасан Роухани не планирует встречаться с лидером США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце сентября.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!