В Израиле публикуют первые данные экзит-поллов на прошедших в стране парламентских выборах.

Так, как передает Day.Az со ссылкой на Newsru.co.il, по данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 20:00 (по местному времени) на выборах в Кнессет 22-го созыва проголосовали 63,7% избирателей, на 2,4% больше, чем на прошлых выборах.

Согласно exit poll, опубликованному телеканалом "Кан 11", ни один блок не набирает 61 мандата. Именно такое количество мест в парламенте обеспечит той или иной партии единоличное большинство. Правящая партия премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд", по данным опроса, получит 32 мандата, столько же - у партии "Кахоль Лаван". Объединенный арабский список получит 12 мест в израильском парламенте, а партия НДИ Авигдора Либермана - 10 мандатов.

17 сентября в Израиле открылись избирательные участки для голосования на выборах в кнессет. Всего в этот день работали 10.788 избирательных участков.

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