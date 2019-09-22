https://news.day.az/world/1158715.html Дональд Трамп не встретится с Рухани и Зарифом на ГА ООН
Дональд Трамп не встретится с Рухани и Зарифом на ГА ООН
Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что не собирается встречаться со своим иранским коллегой Хасаном Рухани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Правда, он заметил, что исключать ничего нельзя. Но такого намерения нет.
На Генассамблею ООН прибудут Рухани и глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Зариф, передает РИА Новости.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре