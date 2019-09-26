Россия подготовит сюрприз США на невыдачу Соединенными Штатами виз части российской делегации на Генассамблее ООН. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



"Мы здесь заявим свою позицию, уже заявили ее - и в интервью, и сейчас на конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний мы тоже сделаем такое заявление. Меры мы подготовим. Не лишайте нас возможности сделать сюрприз", - отметил Лавров, уточнив, что ответ обязательно будет.



Днем ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем выступлении в рамках Генеральной Ассамблеи ООН отметил, что неспособность США выполнить свои обязательства в качестве принимающей стороны и организатора конференции показывают, что в Вашингтоне не слишком ответственно подходят к данному вопросу. По словам Лаврова, "приходит время подумать" о переносе подобных международных конференций из Нью-Йорка "на более устойчивые площадки".



Как сообщалось ранее, посольство США в Москве не выдало визы 10 членам российской делегации министра иностранных дел России Сергея Лаврова для поездки на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.



Дипломатические отношения РФ и США ухудшились после того, как американские власти в 2017 г. выслали часть сотрудников российского посольства с семьями, а Россия в ответ предписала сократить штат посольства США. В ответ США с 23 августа 2017 г. приостановили выдачу неиммиграционных виз по всей России. Затем США возобновили выдачу виз, но с ограничениями по местам собеседования.



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