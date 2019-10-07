Итальянская прокуратура начала проверку после информации о том, что босс мафии в Неаполе заплатил одному из своих людей €10 тыс., чтобы тот выкупил новорожденного ребенка. Об этом сообщает The Local, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По предварительным данным следователей, глава неаполитанской каморры предложил денежные средства женщинам из восточной Европы для обеспечения сыном одного из своих сторонников.

Сообщается, что преступник совершил это для показания авторитета своей организации.

Прокуратура начала расследование по факту подделки гражданских документов в уголовных целях. Следствие хочет установить, является ли этот случай одним из многих.

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