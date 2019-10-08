В Сети появились кадры следственного эксперимента в квартире, где и произошла трагедия. Пять коротких записей разместила группа в поддержку убитого Михаила Хачатуряна. Её подписчики осуждают поступок Марии, Ангелины и Крестины, передает Day.Az со ссылкой на life.



На опубликованных кадрах девушки подробно рассказывают, как что происходило. При этом со слов средней сестры - Ангелины - никаких заранее утверждённых ролей девочки не исполняли, всё решилось в последний момент. Более того, старшая из них якобы до последнего сопротивлялась, даже когда сёстры попросили её подстраховать их, вооружившись перцовым баллончиком.



- Она нас отговаривала, просила не делать этого, - рассказала Ангелина.



В самый роковой момент в комнату к спящему отцу зашли только Ангелина и на тот момент несовершеннолетняя Мария Хачатурян. Первый удар, со слов девочек, нанесла именно младшая сестра. У неё в руках был нож, а у Ангелины - молоток. Причём холодное оружие девочки заранее спрятали в комнате, похитив его из автомобиля отца.



- Я с левой стороны была, Мария - с правой, - вспоминает средняя сестра. - Она нанесла первый удар ножом, он очнулся, потом я ударила молотком, не помню, один раз или два раза. Потом, я не помню, по-моему, Мария ещё раз ножом ударила. Потом он поднялся, спрашивал, что происходит.



Напомним, 27 июля 2018 года Крестина, Ангелина и Мария убили своего отца Михаила. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Впоследствии они заявили, что не могли терпеть издевательств родителя. Посмертная психиатрическая экспертиза свидетельствует в их пользу: анализ выявил отклонения у Михаила Хачатуряна.

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