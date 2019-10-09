Полукилометровый небоскреб построили в Китае - ВИДЕО
В Пекине, Китай, открылся небоскреб CITIC Tower, который стал самым высоким в городе и вошел в десятку самых высоких зданий мира. Об этом сообщает Dezeen в среду, 9 октября, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.
"Небоскреб CITIC Tower, построенный американским дизайнерским бюро Kohn Pedersen Fox, стал самым высоким в Пекине, четвертым самым высоким небоскребом Китая и восьмым самым высоким небоскребом мира", - говорится в сообщении.
Высота новостройки, которая появилась в центре Пекина, - 528 метров. Она насчитывает 109 этажей.
Форма башни довольно необычная: широкая у основания, она сужается в середине и снова расширяется на верхних этажах.
По словам архитекторов, на такую форму дома их вдохновила древнекитайская ритуальная посуда Цзунь бронзового века.
Дизайнерское бюро Kohn Pedersen Fox, основанное в 1974 году, является автором множества высотных зданий по всему миру, четыре из них входят в список 10 самых высоких небоскребов мира.
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