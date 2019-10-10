Иран не пошел по пути создания ядерного оружия, потому что, с точки зрения ислама, это запрещено.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал в среду руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

"Мы могли пойти по этому пути, но мы сказали, что, согласно исламу, это запрещено", - приводит его слова агентство ISNA. Хаменеи добавил, что "это касается как производства, так и хранения атомного оружия". "Сегодня ядерная бомба - это угроза миру и человечеству", - подчеркнул он.

27 сентября президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не стремится к получению ядерного оружия, поэтому разрешает наблюдение за своими атомными объектами.

24 сентября президент США Дональд Трамп, выступая на общеполитических дебатах высокого уровня на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что нельзя допустить продвижения Ирана по пути создания ядерного оружия и ракет.

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