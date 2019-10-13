Шесть человек погибли, еще девять пострадали в результате взрыва газа в провинции Цзянсу на востоке Китая. Об этом говорится в опубликованном сообщении пресс-службы администрации города Уси, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в воскресенье около 11.00 по местному времени в одной из закусочных в районе Сишань городского округа Уси.



Прибывшие на место экстренные службы после разбора завалов нашли 15 пострадавших, из них шестеро скончались от полученных травм, несмотря на усилия медиков. Состояние остальных пострадавших оценивается как стабильное.

Сообщается, что поисково-спасательные работы на месте происшествия уже близки к завершению.



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