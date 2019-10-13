Президент США Дональд Трамп указал, что работает с Конгрессом Соединенных Штатов над введением жестких санкций против Турции, однако Анкара просит этого не делать. Соответствующее заявление американский лидер написал в воскресенье на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы работаем вместе с [сенатором] Линдси Грэмом (республиканец, от штата Южная Каролина - прим. ТАСС) и многими членами Конгресса, в том числе демократами, над тем, чтобы ввести мощные санкции против Турции. Минфин готов к этому, может быть необходимо принятие дополнительных законопроектов. По этому вопросу существует высокая степень согласия. Турция просит, чтобы мы этого не делали. Продолжайте следить за событиями", - заявил он.

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира". Ее целью является создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы.

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