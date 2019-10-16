Археологи обнаружили на юге египетского города Луксор более 20 запечатанных деревянных саркофагов, сообщает портал Phys.org со ссылкой на министерство по делам древностей Египта, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Находка была сделана в ходе раскопок в некрополе Асасиф. Саркофаги хорошо сохранились, поэтому на них отчетливо видны красочные рисунки и надписи.

Ранее на этом месте располагалась столица египетских фараонов - Западные Фивы. Исследователи часто находят здесь гробницы и другие древние артефакты.