ЕС должен принять экономические санкции против Турции, чтобы остановить военную операцию в Сирии, а также приостановить переговоры с Анкарой о вступлении. Об этом заявил в четверг перед началом саммита ЕС спикер Европарламента Давид Сассоли, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Идет военная операция, настоящая военная агрессия. Считаю, что ЕС может многое сделать. Это должно происходить через экономическую сферу, более строгие санкции, чем те меры, которые были объявлены в последние дни. Одновременно нужно принимать дипломатические меры", - заявил журналистам Сассоли.

По его мнению, в частности, нужно принять эмбарго в отношении уже действующих контрактов на поставку оружия Анкаре, тогда как главы МИД стран ЕС ранее согласовали лишь координацию решений по новым контрактам.



Он также призвал приостановить переговоры с Турцией о вступлении в ЕС. "Европарламент высказывал свою позицию, этот процесс должен быть приостановлен", - заявил он, говоря о возможных мерах в отношении Турции.

Турция 9 октября объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

В понедельник главы МИД стран ЕС приняли заявление, согласно которому Евросоюз договорился координировать политику по поставкам оружия Турции с учетом уже принятых рядом стран решений прекратить выдачу лицензий и продажу вооружений, однако не ввел оружейное эмбарго, поскольку Турция состоит в НАТО.



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