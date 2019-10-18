Новое извержение вулкана Этна, сопровождавшееся заметным усилением сейсмической активности, зафиксировали в пятницу специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным ученых, землетрясение магнитудой 3,3 произошло в 03.06 в провинции Катания на восточном побережье итальянского острова Сицилия. Эпицентр землетрясения находился на глубине девять километров от земной поверхности. Подземные толчки ощущались в населенных пунктах Мило, Дзафферана Этнеа и Сант`Алфио, данных о жертвах и разрушениях не поступало.

Несколько позднее вулканологи зарегистрировали очередное извержение Этны стромболианского типа. Оно характеризовалось небольшими взрывами и мощным выбросом пепла, вулканических бомб и кусков раскаленного шлака.

Поскольку все эти явления были зафиксированы на большой высоте, администрация международного аэропорта Катании издала распоряжение о частичном закрытии воздушного пространства над городом. В этой связи аэропорт будет принимать лишь четыре авиарейса в час. Вылет самолетов из аэропорта не ограничен и будет производиться согласно расписанию, однако в сложившейся ситуации вероятны задержки рейсов. Всю информацию об изменениях в авиасообщении можно получить на сайте аэропорта.

Этна является самым высоким действующим вулканом в Европе. 14 июля извержение из так называемого "нового кратера", находящегося в верхней части юго-восточного склона Этны, сопровождалось выбросом раскаленной лавы, вулканического пепла и колебаниями земной поверхности средней силы. С тех пор вулканологи зафиксировали еще несколько менее сильных извержений, последнее из них произошло 11 октября.

В июне 2013 года Этна была внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В марте 2017 года в ходе очередного извержения вулкана на Сицилии были ранены десять человек.

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