В Сети набирают популярность ролики с истребителем, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей. Sanicole Airshow проходило в сентябре, однако видео стали пользоваться популярностью только сейчас.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, на кадрах, опубликованных в Сети, можно увидеть, как истребитель разворачивается на полосе, а рядом с ним находится обслуживающий персонал в желтых жилетах. Во время разворота работников сдувает воздухом из двигателей самолета, несмотря на то, что они заранее присели.

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