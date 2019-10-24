Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд назначил в среду нового министра иностранных дел страны. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, передает ТАСС.

Королевским указом глава ведомства Ибрагим аль-Асаф освобожден от занимаемой должности. Этот пост занял принц Фейсал бен Фархан бен Абдалла Аль Сауд.

Аль-Асаф занял свое кресло в конце декабря прошлого года, сменив тогда Аделя аль-Джубейра, который стал госминистром по иностранным делам (пост, который до этого не существовал) и на протяжении всего этого времени, по сути, выступал в прежнем качестве, представляя страну на международных площадках. Теперь уже бывший министр, аль-Асаф назначен государственным министром и членом Совмина, руководимого королем.

45-летний принц Фейсал с 10 февраля и по настоящее время был послом страны в Германии, где, как он сам заявлял, родился. Он является членом совета директоров Военно-промышленной корпорации Саудовской Аравии (Saudi Arabian Military Industries Company - SAMI) и председателем совета директоров государственного авиапромышленного предприятия Alsalam Aerospace Industries, работал в роли советника в саудовском посольстве в США и при королевском дворе, а с 2017 года - старшим советником при МИД. Прежде чем начать дипломатическую карьеру, Фейсал занимал руководящие должности в саудовских и международных компаниях, преимущественно в авиационной и оружейной промышленности.

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