https://news.day.az/world/1168681.html США призвали Турцию быть осторожнее с Россией
США призвали Турцию быть осторожнее с Россией
Американская сторона посоветовала Турции быть осторожнее с Россией при заключении соглашений по Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации Белого дома.
По его словам, Соединенные Штаты будут помогать Турции, пристально следя за действиями российской стороны, "где бы они ни были".
"Мы призываем наших друзей в Турции и всех остальных быть осторожными", - сказал источник.
Также источник отметил, что американская сторона никак не повлияла на существующий договор между странами.
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