Представители Центров по профилактике и контролю заболеваний США (CDC) обнародовали результаты исследований 29 пациентов, страдающих от болезни вейперов. Скорее всего, ее причиной была синтетическая форма витамина Е. Об этом сообщает издание Gizmodo со ссылкой на пресс-конференцию CDC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе исследования ученые анализировали образцы жидкости из легких всех пациентов. Среди всех веществ, которые были в этих образцах, характерные для болезни повреждения мог вызвать только ацетат витамина Е - его маслянистая синтетическая форма.

Это вещество часто добавляют в продающиеся на черном рынке смеси для вейпинга. Большинство участников исследования подтвердили, что употребляли такие смеси незадолго до того, как у них появились симптомы болезни вейперов.

Ученые и раньше подозревали, что эта форма витамина Е вызывает болезнь вейперов, но прямые доказательства его вины они обнаружили только сейчас.

Результаты исследования говорят о том, что вероятность вины никотиновых смесей в возникновении болезни вейперов меньше, чем думали раньше. Тем не менее, ученые все равно не исключают этой возможности и предостерегают людей от использования подобных смесей до того, как их влияние на легкие человека будет полностью изучено.

По последним данным, в США зарегистрировано около 2050 случаев болезни вейперов, 39 из них привели к смерти пациентов.

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