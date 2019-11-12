У берегов Японии обнаружили американскую подводную лодку, пропавшую 75 лет назад, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

В январе 1944 года субмарина отправилась на боевое задание, но не вернулась в гавань.

Тогда судно найти не удалось: военные США ошиблись в расчетах. Точные координаты удалось получить только сейчас.

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