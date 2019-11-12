https://news.day.az/world/1174787.html У берегов Японии нашли затонувшую 75 лет назад американскую субмарину - ВИДЕО
У берегов Японии нашли затонувшую 75 лет назад американскую субмарину - ВИДЕО
У берегов Японии обнаружили американскую подводную лодку, пропавшую 75 лет назад, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
В январе 1944 года субмарина отправилась на боевое задание, но не вернулась в гавань.
Тогда судно найти не удалось: военные США ошиблись в расчетах. Точные координаты удалось получить только сейчас.
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