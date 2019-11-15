В Индии самолет выкатился за пределы ВПП при посадке - ВИДЕО
В Индии самолет авиакомпании GoAir выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в Бангалоре, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
На борту лайнера находились 185 пассажиров, он выполнял рейс Нагпур - Бангалор, сообщает NDTV.com.
Пилоты приняли решение садиться в Бангалоре, несмотря на очень сильный туман. Но первая попытка оказалась неудачной - самолет выкатился за пределы ВПП. В результате пилотам пришлось уйти на второй круг.
Но сесть со второго раза они тоже не смогли.
В итоге из-за сильного тумана самолет пришлось сажать на запасном аэродроме в Хайдарабаде. Никто не пострадал.
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