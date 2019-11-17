https://news.day.az/world/1176476.html Взрыв в Бангладеш: 7 погибших, 15 пострадавших
Взрыв в Бангладеш: 7 погибших, 15 пострадавших
На юго-востоке Бангладеш прогремел взрыв, по меньшей мере семь человек погибли, пятнадцать пострадали, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Инцидент произошел в городе Читтагонг. В пятиэтажном здании взорвался газопровод. Спасатели вытащили из-под обломков пострадавших, их срочно госпитализировали.
Причины взрыва уточняются, передает РИА Новости.
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