https://news.day.az/world/1176553.html В Ливане в ДТП пострадали 18 человек
В Ливане в ДТП пострадали 18 человек
Две машины столкнулись рано утром в субботу на автотрассе в районе Джубейль (Библос) в Ливане, пострадали 18 человек, сообщил портал Lebanon 24.
Сообщается, что в одной из машин находились беженцы из Сирии. В числе пострадавших есть несколько детей. Из-за сильного столкновения один из автомобилей был сильно поврежден, спасателям пришлось вскрывать его, чтобы извлечь пострадавших, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
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