Москва поставляет Тегерану ненаступательное оружие, в том числе комплексы радиотехнической разведки. Об этом сообщил РИА Новости на выставке в Дубае директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, передает Day.Az.

"Продолжается реализация контрактов, не подпадающих под санкции ООН, на поставку комплекса ремонтно-диагностического оборудования, средств радиомониторинга, комплексов радиотехнической разведки, а также другой ненаступательной техники", - сказал Шугаев.



Военно-техническое сотрудничество с Ираном ограничено резолюцией СБ ООН 2231 от 20 июля 2015 года и указом президента РФ от 11 марта 2016 года. В соответствии с нормами международного права, до октября 2020 года Россия не может вести ВТС с Ираном по наступательным вооружениям.

