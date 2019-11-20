Президент Дональд Трамп считает процедуру импичмента, запущенную в отношении него демократами в Конгрессе США "позорищем" и пародией на правосудие. Об этом, как передает ТАСС, республиканец Трамп заявил во вторник журналистам на заседании своего кабинета в Белом доме.

"Что происходит, так это позорище. Это конфуз для нашей страны", - сказал глава администрации США, комментируя новые публичные слушания, которые начались во вторник в рамках процедуры импичмента в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса под руководством демократов. "Сейчас имеется суд кенгуру (английская идиома, означающая пародию на правосудие - прим. ТАСС), которым управляет маленький Изворотливый Шифф. У нас (республиканцев - прим. ТАСС) нет юристов, свидетелей - ничего нет", - добавил Трамп. "Изворотливым Шиффом" он назвал председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа (демократ, от штата Калифорния).

Кроме того, Трамп заверил, что даст согражданам возможность самим судить о состоятельности обвинений, которые рассматриваются в ходе процедуры импичмента. "Я позволю людям делать собственные выводы", - отметил хозяин Белого дома.

Президент также подчеркнул, что не знаком лично с рядом свидетелей, включая сотрудника Совета национальной безопасности США Александра Виндмана, дающих показания в ходе расследования, которое связано с процедурой импичмента. "Я никогда не видел этого человека. <...> Я совершенно не знаю Виндмана. Не знаком с Виндманом, никогда о нем не слышал. Не знаю никого из этих людей. Видел, правда, пару раз послов", - сообщил Трамп.

Он уточнил, что речь идет в том числе о заместителе помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордже Кенте и временном поверенном в делах США на Украине Уильяме Тейлоре. "Не знаю, кто такой Кент. Не знаю, кто такой Тейлор", - сказал президент. Кент и Тейлор тоже дали показания спецкомитету по разведке нижней палаты Конгресса.

При этом Трамп обвинил свидетелей в расследовании по импичменту, не поясняя, кого именно имеет в виду, в том, что те даже не располагают информацией из первых рук, хотя берутся делать далеко идущие выводы. "Они слышали разговор о разговоре о третьем разговоре, который проводил президент", - убежден руководитель американской администрации.