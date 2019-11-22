https://news.day.az/world/1178403.html Трамп отказался заключать торговую сделку с Китаем на равных условиях
Трамп отказался заключать торговую сделку с Китаем на равных условиях
Торговая сделка между США и Китаем не может быть заключена на равных условиях, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Я сказал ему (председателю КНР Си Цзиньпину), что это не может быть сделкой на равных условиях", - сказал он в эфире телеканала Fox News.
По его словам, это невозможно потому, что между США и Китаем долгое время был дисбаланс в двусторонней торговле - около 500 миллиардов долларов в год в пользу Пекина. В этой связи Трамп добавил, что ему не нравится недавнее заявление китайского лидера о равноправной сделке.
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