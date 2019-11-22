Торговая сделка между США и Китаем не может быть заключена на равных условиях, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я сказал ему (председателю КНР Си Цзиньпину), что это не может быть сделкой на равных условиях", - сказал он в эфире телеканала Fox News.