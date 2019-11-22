Турция работает над совместимостью российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Надеюсь, эти усилия принесут положительный результат. Анкара не откажется от одного в пользу другого. Если даже российские комплексы не смогут работать параллельно с F-35, мы найдем максимально удобную формулу действий", - отметил Акар, сообщает "Интерфакс".

При этом Анкара не намерена отказываться от С-400, а развертывание этих установок продолжается. "Эти комплексы заступят на боевое дежурство. Все идет согласно намеченному плану. Пусть никто в этом не сомневается", - подчеркнул министр и добавил, что Турция уже "фактически" получила четыре самолета F-35.



США считают, что Россия может использовать С-400 для получения сведений об F-35. Под этим предлогом США исключили Турцию из программы создания F-35 после покупки Анкарой российских С-400.



Президент США Дональд Трамп после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил надежду на решение проблемы, связанной с покупкой Анкарой С-400. Трамп подчеркнул, что покупка Турцией современного российского оружия, такого как С-400, "является проблемой" для США. При этом Трамп назвал Турцию важным союзником США и ключевым членом НАТО.

Между тем высокопоставленный чиновник Госдепа США призвал Турцию избавиться от С-400. "У Турции есть возможность вернуться за стол переговоров. Они знают, что для этого им нужно либо уничтожить, либо вернуть, либо как-то избавиться от С-400", - заявил чиновник.

