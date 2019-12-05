Уже через несколько дней может произойти событие, которое войдет в историю Китая со знаком минус. 9 декабря государственный конгломерат по торговле сырьевыми товарами Tewoo с активами на сумму $38 млрд может допустить дефолт - это, безусловно, беспрецедентный случай для страны, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Впрочем, этот год и так уже вошел в историю по части банкротств.



После непродолжительного затишья в III квартале с начала декабря было зафиксировано уже как минимум 15 новых дефолтов, а общая сумма банкротств за год составила 120,4 млрд юаней ($17,1 млрд), и она уже близка к обновлению прошлогоднего рекорда, тогда компании допустили дефолты на сумму 121,9 млрд юаней.





Но есть и хорошие новости: для китайского корпоративного рынка это крошечная цифра, его объем составляет $4,4 трлн.



С другой стороны, число дефолтов растет очень быстро и приближается к переломному моменту, после которого может последовать каскад дефолтов.



Сейчас инвесторы опасаются реализации такого сценария и пытаются определить, какие компании пользуются поддержкой Пекина.



Власти страны не в силах спасать все компании, испытывающие проблемы. Они пытаются вернуться к практике выборочных гарантий, однако эта мера не несет особой пользы, а лишь искажает долговой рынок.



Как пишет Bloomberg, в ноябре как минимум два банка столкнулись с бегством вкладчиков, но получили помощь.



Однако проблема не только в банках: долговые проблемы в этом году распространились на самые разные отрасли - от застройщиков и производителей стали до компаний, работающих в сфере энергетики, а также производителей программного обеспечения.



Более того, если раньше с долговыми проблемами сталкивались преимущественно частные фирмы, то сейчас это головная боль даже финансовых отделов университетов.



Два последних дефолта в КНР как раз являются наглядной иллюстрацией. В понедельник группа основателей Пекинского университета шокировала инвесторов. Организация не смогла погасить облигации на 2 млрд юаней. В тот же день Tunghsu Optoelectronic Technology, производитель компонентов для дисплеев, также не смог обеспечить погашение как процентов, так и основной суммы долга на сумму 1,7 млрд юаней.



Вместе с тем, признаки стресса распространились и на офшорный рынок Китая, которому до сих пор удавалось избегать дефолтов: на следующей неделе Tewoo Group, компания из списка Fortune 500 и крупный сырьевой трейдер из города Тяньцзинь может стать самым влиятельным за последние два десятилетия государственным предприятием, объявившим дефолт на рынке долларовых облигаций.



Недавно компания предложила план реструктуризации долга, который предполагает существенные убытки для инвесторов или обмен старых облигаций на новые, но на значительно менее выгодных условиях. 9 декабря держатели облигаций Tweoo должны решить, принимают они предложение об обмене облигаций на сумму $300 млн или нет, но даже в случае обмена уже 16 декабря компания может объявить дефолт.



Несмотря на обилие негативных новостей, аналитики по-прежнему утверждают, что системного кризиса в Китае нет и не будет.



Сейчас китайские власти, судя по всему, намеренно допускают рост числа дефолтов, что, по их мнению, приведет к повышению финансовой дисциплины как у заемщиков, так и у инвесторов.

