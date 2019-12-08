В штате Табаско на юго-востоке страны было обнаружено месторождение нефти в 500 млн баррелей. Об этом сообщает Universal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что запасы нефти были обнаружены государственной нефтегазовой компанией Pemex.

Генеральный директор компании Октавио Ромеро Оропеса подтвердил обнаружение нефтяного месторождения президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору.

"Мы можем подтвердить вам, господин президент, наличие гигантского месторождения объемом в 500 млн баррелей нефтяного эквивалента по категории 3P", - заявил он.